Детдом в Сенно начал шить медицинские маски — помощи попросила местная больница

ННВ • 21/4/20 13:36 • Здароўе

Волонтерами стали воспитанники Сенненской школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — они шьют медицинские маски для сотрудников местной больницы.



Когда в учебное учреждение за помощью обратилась Сенненская центральная районная больница, маски вместе с воспитанницами начали делать мастера производственного обучения Марина Китько, Валентина Ивашко и лаборант Елена Кашпар.

В школе-интернате уже сшили 1700 масок, еще 1000 штук должны закончить в ближайшее время. Как рассказал газете «Голас Сенненшчыны» директор учреждения Леонид Козлов, материал для масок предоставила больница, а шьют их на благотворительной основе.

В среднем у девочек из школы-интерната и их преподавательниц получается шить по 150 масок в день. Эти средства индивидуальной защиты многоразовые и могут использоваться повторно.

Как сообщали «ННВ», по состоянию на 16 апреля в Сенненском районе насчитывалось четыре человека, заразившихся коронавирусной инфекцией.