Детдом в Сенно начал шить медицинские маски — помощи попросила местная больница
Волонтерами стали воспитанники Сенненской школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — они шьют медицинские маски для сотрудников местной больницы.
Когда в учебное учреждение за помощью обратилась Сенненская центральная районная больница, маски вместе с воспитанницами начали делать мастера производственного обучения Марина Китько, Валентина Ивашко и лаборант Елена Кашпар.
В школе-интернате уже сшили 1700 масок, еще 1000 штук должны закончить в ближайшее время. Как рассказал газете «Голас Сенненшчыны» директор учреждения Леонид Козлов, материал для масок предоставила больница, а шьют их на благотворительной основе.
В среднем у девочек из школы-интерната и их преподавательниц получается шить по 150 масок в день. Эти средства индивидуальной защиты многоразовые и могут использоваться повторно.
Как сообщали «ННВ», по состоянию на 16 апреля в Сенненском районе насчитывалось четыре человека, заразившихся коронавирусной инфекцией.
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