Из загоревшегося общежития в Полоцке эвакуировали 36 человек

ННВ • 21/4/20 12:42 • Здарэнні

В ночь с 20 на 21 апреля в Полоцке произошел пожар в общежитии Витебского отделения Белорусской железной дороги, пришлось эвакуировать 36 человек, в том числе одного ребенка.



В 0:22 пожарные получили по системе «Молния» сигнал о возгорании в комнате на четвертом этаже пятиэтажного здания общежития, расположенного на Спортивной улице, 17. На момент начала пожара в комнате находился жилец, который смог выбраться сам.

Спасатели совместно с администрацией общежития эвакуировали из здания 36 человек. В результате пожара огнем в комнате уничтожен оконный блок, повреждено имущество, закопчены стены и потолок коридора на четвертом этаже общежития. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.