Количество заразившихся коронавирусом в Поставском районе увеличилось в полтора раза за сутки

Сяржук Серабро • 21/4/20 23:47 • Здароўе

За одни сутки количество заболевших COVID-19 в Поставском районе увеличилось в полтора раза и достигло 31 человека. В Полоцком районе уже 24 человека заразились коронавирусом.



Еще вчера мы писали о 21 случае заражения коронавирусом в этом районе, а 21 апреля районная газета сообщила уже о 31 пациенте. Таким образом, по количеству выявленных случаев COVID-19 регион уже обогнал Лиозненский, Бешенковичский и Шумилинский районы.

Также сегодня стала известна обновленная информация по полоцкому району. Как сообщил заместитель председателя Новополоцкого горисполкома Андрей Одиночкин в эфитре телеканала «Вектор ТВ», на 20 апреля в межрайонном инфекционном отделении Новополоцкой городской больницы находилось 24 пациента с COVID-19, 17 из них — новополочане.

Таким образом, уже в восьми районах Витебской области количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом превышает несколько десятков.

В Верхнедвинском районе уже 4 человека заболели коронавирусной инфекций, тогда как 17 апреля здесь было только 2 таких пациента. Также «Дзвінская праўда» сообщает о 16 больных с пневманией.

Хорошие новости пришли из Глубокского района: как пишет местная газета, здесь по-прежнему выявлено только 4 случая заражения коронавирусом, при чем первый пациент — студент витебского ВУЗа — уже выздоровел.

По данным на 21 апреля в Беларуси зарегистрировано 6723 человека с положительным тестом на COVID-19. 577 пациентов выздоровели и выписаны, а 55 человек умерли.