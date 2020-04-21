На Радуницу в Витебске пустят дополнительные рейсы автобусов к кладбищам

ННВ • 21/4/20 14:04 • Турызм

Витебский горисполком опубликовал изменения в расписании движения пригородных и междугородних автобусов в преддверии больших выходных и во время праздников. На Радуницу к кладбищам будут дополнительные рейсы.



В сообщении говорится, что в изменения вводятся согласно постановлению Совмина, а также в связи со сложившейся пандемиологической ситуацией и на основании уменьшения пассажиропотока.

Таким образом 25,26,27 и 28 апреля, а также 30 апреля 1,2 и 3 мая из Витебска автобусы будут ходить по следующему расписанию:

25 апреля

рейсы в пригородном и междугородном сообщении будут выполняться по расписанию субботы, за исключением:

«Витебск – Жебентяи» с отправлением от АВ г. Витебска в 11.00

«Витебск – Зароново» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.00

«Витебск – Лосвидо(турбаза)» с отправлением от АВ г. Витебска в 7.30 и 16.25

«Витебск – Октябрьский» с отправлением от о.п. Московский в 5.55

«Витебск – Сокольники» с отправлением от АВ г. Витебска в 17.20

«Витебск – Старое Село» с отправлением от АВ г. Витебска в 12.40,13.25 и 21.00

«Витебск – Задетуни» с отправлением от АВ г. Витебска в 6.10 и 14.05

«Витебск – Лиозно» с отправлением от АВ г. Витебска в 17.05

«Витебск – Островно с отправлением от АВ г. Витебска в 8.00

«Витебск – Синицы» с отправлением от о.п. Московский в 10.40

«Витебск – Сущево» с отправлением от АВ г. Витебска в 12.25

«Витебск – Ходцы» с отправлением от АВ г. Витебска в 9.00

«Витебск – Чашники» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.05

«Витебск – Яновичи» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.25

«Витебск – Городок» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.45

«Витебск – Мазолово» с отправлением от АВ г. Витебска в 10.45

Рейсы по маршруту № 301 и городским маршрутам будут работать по расписанию субботы.

26 апреля

рейсы в пригородном и междугородном сообщении будут выполняться по расписанию субботы, за исключением:

«Витебск – Жебентяи» с отправлением от АВ г. Витебска в 11.00

«Витебск – Зароново» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.00

«Витебск – Лосвидо(турбаза)» с отправлением от АВ г. Витебска в 7.30 и 16.25

«Витебск – Октябрьский» с отправлением от о.п. Московский в 5.55

«Витебск – Сокольники» с отправлением от АВ г. Витебска в 17.20

«Витебск – Старое Село» с отправлением от АВ г. Витебска в 12.40,13.25 и 21.00

«Витебск – Задетуни» с отправлением от АВ г. Витебска в 6.10 и 14.05

«Витебск – Лиозно» с отправлением от АВ г. Витебска в 17.05

«Витебск – Островно с отправлением от АВ г. Витебска в 8.00

«Витебск – Синицы» с отправлением от о.п. Московский в 10.40

«Витебск – Сущево» с отправлением от АВ г. Витебска в 12.25

«Витебск – Ходцы» с отправлением от АВ г. Витебска в 9.00

«Витебск – Чашники» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.05

«Витебск – Яновичи» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.25

«Витебск – Городок» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.45

«Витебск – Мазолово» с отправлением от АВ г. Витебска в 10.45

«Витебск – Бабиновичи» с отправлением от АВ г. Витебска в 6.55

«Витебск – Барвин Перевоз» с отправлением от АВ г. Витебска в 9.45 и 15.25

«Витебск – Ивановка» с отправлением от АВ г. Витебска в 6.40

«Витебск – Кабище» с отправлением от АВ г. Витебска в 10.35

«Витебск – Котово» с отправлением от АВ г. Витебска в 12.15

«Витебск – Сенно» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.00

Рейсы по маршруту № 301 и городским маршрутам будут выполняться по расписанию субботы.

27 апреля

рейсы в пригородном и междугородном сообщении будут выполняться по расписанию субботы, за исключением:

«Витебск – Жебентяи» с отправлением от АВ г. Витебска в 11.00

«Витебск – Зароново» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.00

«Витебск – Лосвидо(турбаза)» с отправлением от АВ г. Витебска в 7.30 и 16.25

«Витебск – Октябрьский» с отправлением от о.п. Московский в 5.55

«Витебск – Сокольники» с отправлением от АВ г. Витебска в 17.20

«Витебск – Старое Село» с отправлением от АВ г. Витебска в 12.40,13.25 и 21.00

«Витебск – Задетуни» с отправлением от АВ г. Витебска в 6.10 и 14.05

«Витебск – Лиозно» с отправлением от АВ г. Витебска в 17.05

«Витебск – Островно с отправлением от АВ г. Витебска в 8.00

«Витебск – Синицы» с отправлением от о.п. Московский в 10.40

«Витебск – Сущево» с отправлением от АВ г. Витебска в 12.25

«Витебск – Ходцы» с отправлением от АВ г. Витебска в 9.00

«Витебск – Чашники» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.05

«Витебск – Яновичи» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.25

«Витебск – Городок» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.45

«Витебск – Мазолово» с отправлением от АВ г. Витебска в 10.45

«Витебск – Бабиновичи» с отправлением от АВ г. Витебска в 6.55

«Витебск – Барвин Перевоз» с отправлением от АВ г. Витебска в 9.45 и 15.25

«Витебск – Ивановка» с отправлением от АВ г. Витебска в 6.40

«Витебск – Кабище» с отправлением от АВ г. Витебска в 10.35

«Витебск – Котово» с отправлением от АВ г. Витебска в 12.15

«Витебск – Сенно» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.00

Рейсы по маршруту № 301 и городским маршрутам будут выполняться по расписанию субботы.

28 апреля

рейсы в пригородом, междугородном, городском направлениях и по маршруту № 301 будут работать по расписанию воскресенья, за исключением:

«Витебск – Островно» с отправлением от АВ г. Витебска в 10.40

«Витебск – Старое Село» с отправлением от АВ г. Витебска в 13.25

«Витебск – Лосвидо» с отправлением от АВ г. Витебска в 7.30 и 16.25

Дополнительно Радуницу будут выполняться:

Рейсы по маршруту “Витебк – Коммунарка” с отправлением от АВ г. Витебска в 8-15;

Рейсы по маршруту “Витебск – Курино” (заезд на Георгиевское кладбище) с отправлением от Ав г. Витебска в 9-10;

Рейсы по маршруту “Витебск – Шарки” с отправлением АВ г. Витебска в 8-05 без заезда в т.п. Кузьменцы;

Рейсы по маршруту “Витебск – Высочаны” с отправлением от АВ г. Витебска в 9-05 будет выполняться с заездом в т.п. Кузьменцы;

Рейсы по маршруту “Витебск – Синицы” с отправлением от АВ г. Витебска в 10-40.

Витебск АВ – кладбище «Копти» со временем отправления от АВ г. Витебска в 8-55, 9-25, 11-00, 11-25, 13-25, 13-50,15-30.

Кладбище «Копти» в 9-55, 10-25, 12-05, 12-30, 14-25, 14-55,16-50.

Московская – Кладбище «Копти» со временем отправления от О.П. «Московская» в 9-05, 9-30, 11-00, 11-55, 12-40, 13-55, 14-05.

Кладбище «Копти» в 9-45, 10-10, 11-05, 11-40, 12-40, 13-25, 14-40, 14-45.

25, 26, 27 и 28 апреля рейсы по маршруту “Витебск – Шапечино” с отправлением от АВ г. Витебска в 10-00, 11-35 будут выполняться с заездом на кладбище Копти в обе стороны движения.

25, 26, 27 и 28 апреля будут выполняться рейсы по маршруту № 31 «Вокзал – Кладбище Копти»

25, 26, 27 и 28 апреля рейсы по дачным маршрутам Дрюково, Лятохи, Ранино будут выполняться по расписанию субботы.

30 апреля

рейсы в пригородном и междугородном сообщении будут выполняться по расписанию пятницы, за исключением:

“Витебск – Волосово” с отправлением от АВ г. Витебска в 11.05;

“Витебск – Городок” с отправлением от АВ г. Витебска в 14.45;

“Витебск – Котово” с отправлением от АВ г. Витебска в 18.40;

“Витебск – Островно” с отправлением от АВ г. Витебска в 8.00;

“Витебск – Сокольники” с отправлением от АВ г. Витебска в 14.25;

“Витебск - Старое Село” с отправлением от АВ г. Витебска в 13.25 и 14.35;

“Витебск – Городок” с отправлением от АВ г. Витебска в 17.50;

“Витебск - Д/о Крупенино” с отправлением от АВ г. Витебска в 12.00;

“Витебск – Зароново” с отправлением от АВ г. Витебска в 18.00;

“Витебск – Лиозно” с отправлением от АВ г. Витебска в 14.45;

“Витебск – Лосвидо” с отправлением от АВ г. Витебска в 7.30 и 16.25;

“Витебск – Мазолово” с отправлением от АВ г. Витебска в 10.45;

“Витебск – Островские” с отправлением от АВ г. Витебска в 14.315;

“Витебск – Скрыдлево” с отправлением от АВ г. Витебска в 8.40;

“Витебск – Чашники” с отправлением от АВ г. Витебска в 18.05;

Рейсы по маршруту № 301 и городским маршрутам будут работать по расписанию пятницы.

1 мая

рейсы в пригородном и междугородном сообщении будут выполняться по расписанию субботы, за исключением:

«Витебск – Жебентяи» с отправлением от АВ г. Витебска в 11.00

«Витебск – Зароново» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.00

«Витебск – Лосвидо(турбаза)» с отправлением от АВ г. Витебска в 7.30 и 16.25

«Витебск – Октябрьский» с отправлением от о.п. Московский в 5.55

«Витебск – Сокольники» с отправлением от АВ г. Витебска в 17.20

«Витебск – Старое Село» с отправлением от АВ г. Витебска в 12.40,13.25 и 21.00

«Витебск – Задетуни» с отправлением от АВ г. Витебска в 6.10 и 14.05

«Витебск – Лиозно» с отправлением от АВ г. Витебска в 17.05

«Витебск – Островно с отправлением от АВ г. Витебска в 8.00

«Витебск – Синицы» с отправлением от о.п. Московский в 10.40

«Витебск – Сущево» с отправлением от АВ г. Витебска в 12.25

«Витебск – Ходцы» с отправлением от АВ г. Витебска в 9.00

«Витебск – Чашники» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.05

«Витебск – Яновичи» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.25

«Витебск – Городок» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.45

«Витебск – Мазолово» с отправлением от АВ г. Витебска в 10.45

Рейсы по маршруту № 301 и городским маршрутам будут работать по расписанию субботы.

2 мая

рейсы в пригородном и междугородном сообщении будут выполняться по расписанию субботы, за исключением:

«Витебск – Жебентяи» с отправлением от АВ г. Витебска в 11.00

«Витебск – Зароново» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.00

«Витебск – Лосвидо(турбаза)» с отправлением от АВ г. Витебска в 7.30 и 16.25

«Витебск – Октябрьский» с отправлением от о.п. Московский в 5.55

«Витебск – Сокольники» с отправлением от АВ г. Витебска в 17.20

«Витебск – Старое Село» с отправлением от АВ г. Витебска в 12.40,13.25 и 21.00

«Витебск – Задетуни» с отправлением от АВ г. Витебска в 6.10 и 14.05

«Витебск – Лиозно» с отправлением от АВ г. Витебска в 17.05

«Витебск – Островно с отправлением от АВ г. Витебска в 8.00

«Витебск – Синицы» с отправлением от о.п. Московский в 10.40

«Витебск – Сущево» с отправлением от АВ г. Витебска в 12.25

«Витебск – Ходцы» с отправлением от АВ г. Витебска в 9.00

«Витебск – Чашники» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.05

«Витебск – Яновичи» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.25

«Витебск – Городок» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.45

«Витебск – Мазолово» с отправлением от АВ г. Витебска в 10.45

«Витебск – Бабиновичи» с отправлением от АВ г. Витебска в 6.55

«Витебск – Барвин Перевоз» с отправлением от АВ г. Витебска в 9.45 и 15.25

«Витебск – Ивановка» с отправлением от АВ г. Витебска в 6.40

«Витебск – Кабище» с отправлением от АВ г. Витебска в 10.35

«Витебск – Котово» с отправлением от АВ г. Витебска в 12.15

«Витебск – Сенно» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.00

Рейсы по маршруту № 301 и городским маршрутам будут выполняться по расписанию субботы.

3 мая

*рейсы в пригородом, междугородном, городском направлениях и по маршруту № 301 будут работать по расписанию воскресенья, за исключением:

«Витебск – Жебентяи» с отправлением от АВ г. Витебска в 11.40

«Витебск – Зароново» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.00

«Витебск – Октябрьский» с отправлением от о.п. Московская в 05.50

«Витебск – Островно» с отправлением от АВ г. Витебска в 10.40

«Витебск – Старое Село» с отправлением от АВ г. Витебска в 13.25 и 18.15

«Витебск – Барвин Перевоз» с отправлением от АВ г. Витебска в 9.45

«Витебск – Вальки» с отправлением от АВ г. Витебска в 10.35 и 18.25

«Витебск – Жебентяи» с отправлением от АВ г. Витебска в 16.55

«Витебск – Кабище» с отправлением от о.п. Московский в 10.35

«Витебск – Котово» с отправлением от АВ г. Витебска в 9.45 и 15.00

«Витебск – Лепель» с отправлением от АВ г. Витебска в 13.00

«Витебск – Лиозно» с отправлением от АВ г. Витебска в 17.05

«Витебск – Лосвидо» с отправлением от АВ г. Витебска в 7.30 и 16.25

«Витебск – Мазолово» с отправлением от АВ г. Витебска в 5.42 и 10.45

«Витебск – Островские» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.15

«Витебск – Сущево» с отправлением от АВ г. Витебска в 12.25

«Витебск – Ходцы» с отправлением от АВ г. Витебска в 9.00

«Витебск – Городок» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.45

«Витебск – Лиозно эк.» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.20

«Витебск – Сокольники» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.25

1, 2 и 3 мая 2020 рейсы по дачным маршрутам Дрюково, Лятохи, Ранино будут выполняться по расписанию субботы.

На Радуницу в Витебске пустят дополнительные рейсы автобусов к кладбищам



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