Сяржук Серабро • 21/4/20 16:55 • Падзеі

Кафе и ресторанам в Витебске снова разрешили работать до 23:00.



О том, что городской общепит теперь снова может работать до позднего вечера «ННВ» сообщили владельцы некоторых заведений. По их словам, такое решение принял горисполком, но, как оказалось, это решение областного штаба по борьбе с коронавирусом.

Сначала пункт 20 городского плана по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19 требовал отменить работу только дискотек, ночных клубов, кальянных, боулинга, бильярдных, компьютерных клубов, развлекательных заведений после 23:00 часов. Позже «в целях единообразной трактовки пункта» в него добавили объекты общественного питания, сохранив, однако, ограничение до 23:00.

До 19:00 время работы объектов общепита ограничили с 2 апреля, когда владельцам разослали письмо, где это ограничение объяснялось требованием областного плана по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19.

Действительно, документ, принятый облисполкомом, в пункте 12 содержит требование установить режим работы объектов общественного питания до 19:00 часов.

Теперь же на заседании областного штаба по предотвращению завоза, распространения случаев и защите населения от инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, прошедшем 20 апреля, было решено разрешить объектов общественного питания до 23:00 при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологического режима, исключив проведение массовых мероприятий, об этом сообщает сайт горисполкома.

Насколько известно «ННВ», с началом эпидемии коронавирусной инфекции и введением подобных ограничений ряд кафе и баров Витебска вообще приостановил работу.

Общепит в Витебске снова может работать до 23:00



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