Такси вылетело в кювет в Оршанском районе, пострадала пассажирка

Іван Дзедушкін • 21/4/20 20:53 • Здарэнні

21 апреля в Оршанском районе в результате дорожно-транспортного происшествия с автомобилем такси пострадала пассажирка.



Около 16:00 на 7-м километре автодороги «Орша-Коханово» 53-летний водитель «Renault Logan» не справился с управлением, в результате легковой автомобиль вылетел кювет и перевернулся.

Ехавшая в такси 42-летняя женщина получила травмы, и ее пришлось доставить в Оршанскую городскую больницу № 1 имени Семашко. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.