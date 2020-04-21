Такси вылетело в кювет в Оршанском районе, пострадала пассажирка
21 апреля в Оршанском районе в результате дорожно-транспортного происшествия с автомобилем такси пострадала пассажирка.
Около 16:00 на 7-м километре автодороги «Орша-Коханово» 53-летний водитель «Renault Logan» не справился с управлением, в результате легковой автомобиль вылетел кювет и перевернулся.
Ехавшая в такси 42-летняя женщина получила травмы, и ее пришлось доставить в Оршанскую городскую больницу № 1 имени Семашко. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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