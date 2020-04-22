Очередные жертвы коронавируса — из-за эпидемии в Витебске могут закрыться две культурные площадки

ННВ • 22/4/20 13:25 • Культура

Автор ряда культурных проектов в Витебске Максим Жуков объявил, что из-за эпидемии коронавируса могут навсегда закрыться две площадки для мероприятий.



*— Совершенно не хотелось запускать никаких кампаний, думая, что я как-нибудь выкручусь в этой ситуации. Однако не получилось: за последний месяц, в связи с карантином, я не заработал ни одного рубля, — сообщил Жуков «ННВ».

Многим жителям Витебска Максим Жуков известен по ряду некоммерческих альтернативных проектов: первый витебский рок-клуб «Сова», рекорд лейбл «BUTT Records», лофт «Дитрих» и восстановление усадьбы Адамова в Лётцах.

Лофт «Дитрих» в Витебске — это индустриальный кластер альтернативной культуры, где проводятся различные мероприятия для молодёжи: концерты, кинопоказы, презентации. Эту площадку Жуков создал из приобретенного заброшенного помещения одного из промышленных предприятий.

Другой культурный центра — усадьба Адамова — расположен в деревне Большие Лётцы, где в тёплый сезон проводятся оупенэйры, исторические экскурсии, ботанические работы и различная исследовательская деятельность, связанная с владельцами усадьбы ботаником Адамовым и Летецкими.

В связи с пандемией, два последних проекта рискуют закрыться уже в следующем месяце навсегда, констатирует Жуков. Чтобы погасить в этом месяце все обязательные платежи для этих двух социальных площадок необходимо 1300 рублей.

Поэтому объявлена кампания по сбору средств. Всех сочувствующих просят оказать помощь, чтобы в этих двух прекрасных местах продолжились интересные мероприятия, а посетители смогли вернуться в объятья друзей и единомышленников. Помочь «Дитриху» и усадьбе «Адамова» можно на сайте быстрого сбора средств.