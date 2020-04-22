Пашущий трактор наткнулся на мины в Оршанском районе
21 апреля при вспашке поля у деревни Смольяны Оршанского района было обнаружено несколько десятков минометных мин.
Тракторист заметил подозрительные предметы, торчащие из земли, и позвонил милицию. Когда приехали саперы, то оказалось, в том месте, где пахал трактор, находилось 46 минометных мин калибра 81 миллиметров и артиллерийский взрыватель периода Второй мировой войны.
Все найденные боеприпасы были обезврежены группой разминирования войсковой части 5524, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
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