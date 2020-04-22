Пашущий трактор наткнулся на мины в Оршанском районе

Іван Дзедушкін • 22/4/20 12:11 • Здарэнні

21 апреля при вспашке поля у деревни Смольяны Оршанского района было обнаружено несколько десятков минометных мин.



Тракторист заметил подозрительные предметы, торчащие из земли, и позвонил милицию. Когда приехали саперы, то оказалось, в том месте, где пахал трактор, находилось 46 минометных мин калибра 81 миллиметров и артиллерийский взрыватель периода Второй мировой войны.

Все найденные боеприпасы были обезврежены группой разминирования войсковой части 5524, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.