Свыше семи десятков случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Оршанском районе

Сяржук Серабро • 22/4/20 22:23 • Здароўе

По состоянию на 22 апреля количество заболеваний коронавирусной инфекцией в Оршанском районе достигло 73.



У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме, сообщает местный ЦГЭ После прохождения лечения выздоровели и выписаны 5 человек, как «ННВ» уже писали раньше, 3 человека, заболевшие COVID-19, в этом регионе умерли.

В Бешенковичском районе количество заражений коронавирусной инфекцией к 22 апреля достигло 30 случаев. В местной больнице находится 63 человека с пневмонией, COVID-19 диагностирован у 6 из них, сообщается на сайте райисполкома. Если сравнить эту информацию с публикацией за предыдущее число, то количество COVID-19 осталось прежним, а пациентов с пневмониями стало больше на 6 человек.

Еще четырех заболевших COVID-19 выявили в Глубокском районе. Только один из этих случаев завозной, остальные три человека заразились на месте из-за контакта с больными, сообщает местная районка.

В Поставах за прошедшие сутки добавился новый больной коронавирусной инфекцией, таким образом общее количество заразившихся достигло 32.

Также стало известно о том, что случаи COVID-19 зафиксированы в Лепельском районе. Еще 14 апреля об этом в эфире местного телевидения сообщил главный врач Лепельской центральной районной больницы Илья Шендалесов. По его словам в больнице на тот момент было 4 пациента с коронавирусной инфекцией, причем все они разной степени тяжести. Также в медучреждении находилось 19 пациентов с пневмониями. Более свежей информации из этого региона нет.

По данным Минздрава на 22 апреля в Беларуси зарегистрирован 7281 случай коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны 769 пациентов, 58 человек умерли.

На данный момент в Витебской области остаются только 4 района, из которых не поступало сообщений о COVID-19: Россонский, Толочинский, Чашникский и Шарковщинский.