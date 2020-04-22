В Орше пассажир стащил у таксиста новенький iPhone, лежавший на «торпеде»

Іван Дзедушкін • 22/4/20 12:51 • Крымінал

Благодаря клиенту, которого он отвез из Барани в Оршу, водитель такси лишился смартфона стоимостью около 1700 рублей.



Пассажира из Барани такси забирало поздней ночью. В авто сел выпивший молодой человек и попросил отвезти его в Оршу. В райцентре пассажир расплатился и ушел.

Водитель уже собирался ехать на новый вызов. Когда обнаружил, что с «торпеды» легковушки пропал его iPhone. После этого таксист вызвал милицию.

Сотрудники уголовного розыска вскоре выяснили, что смартфон унес пассажир такси. По словам молодого человека, он и сам не понял, как ему удалось так ловко стащить телефон, и вообще, это произошло это случайно. При этом дома парень уже успел выключить iPhone и вытащить из него SIM- карту.

В результате ночная поездка на такси завершилась для оршанца уголовным делом, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.