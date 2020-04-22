Выстрелил из двух стволов, перезарядил и еще раз выстрелил — в Докшицах ревнивый муж расстрелял соперника

Іван Дзедушкін • 22/4/20 18:23 • Крымінал

В Докшицах ревнивый муж тремя выстрелами из двустволки убил мужчину, к которому приревновал жену. Убийство произошло после Нового года.



Тогда «ННВ» со ссылкой на пресс-службу милиции сообщали, что вечером 2 января 44-летний житель Докшиц был убит прямо на улице райцентра.

Как установило следствие, 47-летений житель местечка приревновал свою жену к ее знакомому. Он вызвал мужчину на разговор, и они встретились во дворе одного из домов на Полевой улице.

Разговор перерос в конфликт, и ревнивый муж открыл по сопернику огонь из двуствольного охотничьего ружья. Как позже установят эксперты, и покажет видевшая убийство местная жительница, сначала обвиняемый произвел два выстрела дробью издали, а затем зарядил ружью патроном с пулей и выстрелил в визави с расстояния, не превышающего два метра.

После этого он позвонил в милицию и сообщил, что убил человека. Приезда следственно-оперативной группы он дождался на месте преступления. Стрелял мужчина из гладкоствольного охотничьего ружья, официально зарегистрированное на его имя. Судя по фото, это ТОЗ-34.

В результате жителю Докшиц было предъявлено обвинение по части 1 статьи 139 УК — убийство. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался, суда он дожидается в следственном изоляторе.

Расследование этого уголовного дела завершено, и оно передано прокурору для направления в суд, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.