Выстрелил из двух стволов, перезарядил и еще раз выстрелил — в Докшицах ревнивый муж расстрелял соперника
В Докшицах ревнивый муж тремя выстрелами из двустволки убил мужчину, к которому приревновал жену. Убийство произошло после Нового года.
Тогда «ННВ» со ссылкой на пресс-службу милиции сообщали, что вечером 2 января 44-летний житель Докшиц был убит прямо на улице райцентра.
Как установило следствие, 47-летений житель местечка приревновал свою жену к ее знакомому. Он вызвал мужчину на разговор, и они встретились во дворе одного из домов на Полевой улице.
Разговор перерос в конфликт, и ревнивый муж открыл по сопернику огонь из двуствольного охотничьего ружья. Как позже установят эксперты, и покажет видевшая убийство местная жительница, сначала обвиняемый произвел два выстрела дробью издали, а затем зарядил ружью патроном с пулей и выстрелил в визави с расстояния, не превышающего два метра.
После этого он позвонил в милицию и сообщил, что убил человека. Приезда следственно-оперативной группы он дождался на месте преступления. Стрелял мужчина из гладкоствольного охотничьего ружья, официально зарегистрированное на его имя. Судя по фото, это ТОЗ-34.
В результате жителю Докшиц было предъявлено обвинение по части 1 статьи 139 УК — убийство. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался, суда он дожидается в следственном изоляторе.
Расследование этого уголовного дела завершено, и оно передано прокурору для направления в суд, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
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2 каментарыя
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22/красавік/2020 у 18:25
Сучка не захочет, кобель не вскочет...
22/красавік/2020 у 20:47 1
Экие Отеллы у них там...