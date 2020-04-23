Более 3000 долларов потерял житель Витебска из-за одного телефонного звонка, он стал жертвой вишинга

Іван Дзедушкін • 23/4/20 13:44 • Крымінал

Поверив, что ему звонят из банка, 40-летний житель Витебска потерял 7800 рублей.



Он стал жертвой классической схемы вишинга, получившей широкое распространение в последние несколько месяцев. Примечательно разве то, что деньги у витеблянина списали с кредитной, а не дебетовой банковской карты.

21 апреля ему позвонили, мужской голос на другом конце провода представился сотрудником банка и заявил, что с карточки происходят сомнительные списания денег, которые нужно отменить.

Эту кредитную карту житель Витебска не использовал и планировал тратить деньги лишь в самых крайних случаях. Сначала он не поверил звонившему, но тому удалось усыпить бдительность жертвы, предложив самостоятельно убедиться, что номер, с которого он звонит, указан на банковской карточке.

После этого витеблянин поверил мошеннику и назвал ему все реквизиты. В результате с карты списали 7800 рублей. После этого житель областного центра обратился в милицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.