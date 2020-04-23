Из-за эпидемии коронавируса природа самоочистилась и на улицы Витебска вернулись ежи

ННВ • 23/4/20 12:54 • Экалогія

Не смотря на то, что карантина из-за пандемии COVID-19 в Беларуси не ввели. Людей на улицах городов стало меньше, а диких животных — больше.



В ночь с 22 на 23 апреля на Смоленской улице в Витебске обнаружили разгуливающего ежа, сообщение об этом появилось в паблике «Типичный Витебск».

Горожанам удалось снять ёжика не видео и сделать несколько фотографий. Очевидно животное выбрало ночное время, чтобы пересечь оживленную улицу, когда на ней нет автомобилей и трамваев, но попалось на глаза людям.