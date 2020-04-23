Только в Новополоцке уже 27 случаев COVID-19, сколько же в Полоцком районе?

Сяржук Серабро • 23/4/20 22:03 • Здароўе

На 23 апреля в Новоплоцке коронавируосм заразились 27 человек, сколько же всего в Полоцком районе?



Как рассказал в эфире телеканала «Звязда» заместитель председателя Новополоцкого горисполкома Андрей Одиночкин в местной больнице сейчас находится 21 пациент с COVID-19. Из них только 14 — новополочане, также 10 жителей Новоплоцка лечатся дома, а 3 человека уже выздоровели.

Таким образом, несложный подсчет дает 34 человека, заразившихся коронавирусом. Все ли они жители Полоцкого района, или в новополоцкую больницу привезли кого-то из соседних районов, сделать вывод из этого ребуса невозможно.

В Глубокском районе количество инфицированных коронавирусом увеличилось до 9 — еще один случай был выявлен 23 апреля, об этом сообщила газета «Веснік Глыбоччыны» со ссылкой на санитарно-эпидемиологическая служба Глубокского района.

На прежнем уровне остается количество заболеваний COVID-19 в Поставском и Бешенковичском районах. В последнем, правда, продолжается рост пневмоний — на 23 февраля там было уже 67 пациентов с таким диагнозом, согласно информации райисполкома.

Остальные районы информацию об изменении эпидемиологической ситуации не сообщили.

По стране в целом на 23 апреля по информации Минздрава зарегистрировано 8022 случаев COVID-19. Выздоровели и выписаны 938 пациентов, у которых ранее была коронавирусная инфекция, 60 пациентов умерли.