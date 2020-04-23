Восьмидесятилетний пенсионер пострадал при попытке потушить загоревшуюся баню в Орше

ННВ • 23/4/20 11:42 • Здарэнні

22 апреля в Орше произошел пожар бани, расположенной на Шкловском проспекте. Ожоги головы получил 80-летний хозяин строения.



Баня загорелась утром, около 9:15. Дедушка попытался потушить огонь сам, но получил ожоги 1-2 степени на площади 3% тела.

После осмотра бригадой скорой медицинской помощи, престарелого мужчину госпитализировали в хирургическое отделение Оршанской городской больницы №1.

В результате пожара в бане уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, имущество и стены. Пожар мог перекинуться на дом, но спасателям вовремя удалось его локализовать и ликвидировать, сообщается пресс-службой МЧС.