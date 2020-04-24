Молодая девушка из Витебска торговала четырьмя подругами, иногда, впрочем, и сама не брезговала оказывать сексуальные услуги

Іван Дзедушкін • 24/4/20 19:51 • Крымінал

В сутенерстве обвиняют 19-летнюю жительницу Витебска, которая через интернет продавала четырех своих знакомых девушек для сексуальных утех.



Предприимчивая витеблянка подыскала двух 18-летних и двух 20-летних девушек, согласных заниматься проституцией. После этого с августа 2019 по февраль 2020 года она размещала на сайтах знакомств объявления об оказании сексуальных услуг.

Сутенерша вела переписку с потенциальными клиентами, оговаривала время, место встреч и их стоимость. Иногда для занятия проституцией она предоставляла квартиру, где жила с молодым человек. Ее бойфренд уверяет правоохранительные органы, что ни о чем подобном не знал.

Кроме того в ходе следствия было установлено, что витеблянка периодически присутствовала при оказании девушками сексуальных услуг, а в некоторых случаях участвовала в их оказании. Помимо своего «заработка», она получала вознаграждение за помощь в поиске «клиентов».

Следователи допросили обвиняемую, потерпевших и свидетелей, а также провели ряд очных ставок. Изучена переписка сутенерши с клиентами. Также правоохранители установили, что две потерпевшие раньше уже привлекались к административной ответственности за занятие проституцией.

По результатам расследования 19-летней жительнице Витебска предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса:

часть 1 и часть 2 статьи 171-1 (вовлечение в занятие проституцией);

часть 2 статьи 171 (организация и использование занятия проституцией другим лицом).

Уголовное дело уже передано прокурору для направления в суд. Его рассмотрения девушка будет дожидаться под домашним арестом, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.