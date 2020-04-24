На месте древнего собора в Витебске снова работают экскаваторы. Фотофакт

Сяржук Серабро • 24/4/20 22:02 • Культура

В Витебске идет реконструкция площади Свободы, в центре города, где был расположен иезуитский коллегиум с костелом святого Иосифа, работает тяжелая строительная техника.



Снос старых конструкций с северной и восточной стороны площади начался еще 13 апреля. Сейчас здесь уже готова опалубка и происходи заливка бетона. По словам рабочих работы по реконструкции площади Свободы выполняет ОАО «Витебскторгстрой». Напомним, что тендер по выбору подрядчика был признан несостоявшимся.

24 апреля жители Витебска сообщили «ННВ», что на площади работают два экскаватора. Когда на место прибыл корреспондент нашего издания один из экскаваторов копал в северо-восточном углу площади за частично демонтированной сценой. Его меньший собрат трудился внизу, где уже была выкопана яма глубиной почти в рост человека, судя по всему для установки бетонного колодца для каких-то коммуникаций.

Весь берег Витьбы в районе производства работ усыпан кирпичами, оставшимися, скорее всего, после взрыва Николаевского собора (в который был перестроен костел российскими властями) и бывших корпусов коллегиума. Ведется ли какое-либо наблюдение археологов за земляными работами на историко-культурной ценности 2 категории неясно.

Напомним, что в 2007 году при прокладке дюкера и оборудовании на площади Свободы нескольких канализационных колодцев были повреждены остатки зданий собора и коллегиума. Это вызвало возмущение широкой общественности в городе, и 14 сентября областная прокуратура возбудила уголовное дело по части 2 статьи 344 УК — умышленное уничтожение памятника история. Итог этого уголовного дела, однако, неизвестен.