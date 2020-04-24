Почти две тысячи человек заразились коронавирусом на Витебщине, в Витебске на 1000 жителей приходится 4 случая COVID-19

Сяржук Серабро • 24/4/20 19:33 • Здароўе

По состоянию 24 апреля в Витебской области по информации Минздрава насчитывается 1935 случаев заражения людей коронавирусом. Не менее 10 человек с COVID-19 в регионе умерли.



Больше заболевших только в Минске, где на сегодняшний день зафиксировано 490 случаев. Однако, с учетом количества населения, в столице приходится 2 случая заболевания на 1000 человек, а в Витебске (проведя подсчет по открытой статистике) — 4, т.е. в два раза больше.

Похожая с областным центром частота заболевания и в Бешенковичах, а вот в другом райцентре, атакованном коронавирусом — Докшицах — приходится 10 случаев на 1000 человек, т.е. там заболел уже каждый сотый.

Всего по Беларуси на сегодняшний день насчитывается 8773 случая заражения коронавирусом, 1120 человек выздоровели, 63 пациента умерли. В больницах проходят лечение 4733 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, остальные лечатся амбулаторно.

В рапорте от 23 апреля ВОЗ указал, что в Беларуси началась передача инфекции на уровне сообщества (community transmission), это означает, что источник заражения неизвестен или отсутствует связь в плане контактов между заболевшими и другими людьми.