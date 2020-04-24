С сегодняшнего дня на Московском проспекте работают радары, здесь ГАИ будет ловить нарушителей скоростного режима две недели
С 24 апреля на Московском проспекте в Витебске проводится контроль скоростных режимов с помощью мобильных датчиков.
Радары работают с 9:00 до 21:00. Контроль за соблюдением скоростного режима при помощи этих технических средств на проспекте будет осуществляться до 7 мая, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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