В Витебске горел главный корпус завода «Визас». Видео

ННВ • 24/4/20 11:18 • Здарэнні

Поздним вечером 23 апреля произошел пожар на заводе «Визас» в Витебске.



В 22:37 пожарные получили сообщение о загорании здании №83 на проспекте Фрунзе — неэксплуатируемом главном производственном корпусе открытого акционерного общества завод «ВИЗАС», построенном в 1969 году.

Пожар был ликвидирован спасателями. В результате пожара огнем во встроенном помещении повреждено имущество, закопчены стены и оконные блоки. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.