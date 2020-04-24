Житель Браслава купил через интернет лазерный нивелир, но из России ему прислали рулетку и песок

Іван Дзедушкін • 24/4/20 12:39 • Здарэнні

Молодой житель Браслава решил приобрести лазерный нивелир в одном из российских интернет-магазинов и жестоко за это поплатился.



Его привлекло предложение с ценой в четыре раза ниже рыночной. Товар высылали наложенным платежом. Браславчанин оформил заказ и стал ждать свою покупку.

Вскоре он получил извещение о поступлении посылки и оплатил ее в местном отделении почты. Однако внутри вместо дорогого электронного прибора оказалась обыкновенная рулетка и пара мешочков с песком для веса.

С этими приобретениями молодой человек отправился в районный отдел Следственного комитета, чтобы написать заявление о мошенничестве, сообщает газета «Браслаўская звязда».