BMW X5 вылетел в кювет в Полоцком районе, пассажиры попали в больницу

• 25/4/20 16:35 • Здарэнні

24 апреля в Полоцком районе «BMW X5» вылетел в кювет, врезался в придорожные деревья и перевернулся.
BMW X5 вылетел в кювет в Полоцком районе, пассажиры попали в больницу. Фото ГАИ

Авария произошла около 15:00 дня на 107 километре автодороги «Витебск-Полоцк-граница Латвии». По предварительной информации внедорожник съехал в кювет из-за того, что у него лопнула шина одном из колес.

BMW X5 вылетел в кювет в Полоцком районе, пассажиры попали в больницу. Фото ГАИ

Водитель «BMW», в результате дорожно-транспортного происшествия не пострадал, а вот 14-летний и 43-летний пассажиры получили различные травмы и были доставлены в Полоцкую центральную районную больницу. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

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