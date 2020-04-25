BMW X5 вылетел в кювет в Полоцком районе, пассажиры попали в больницу

Іван Дзедушкін • 25/4/20 16:35 • Здарэнні

24 апреля в Полоцком районе «BMW X5» вылетел в кювет, врезался в придорожные деревья и перевернулся.



Авария произошла около 15:00 дня на 107 километре автодороги «Витебск-Полоцк-граница Латвии». По предварительной информации внедорожник съехал в кювет из-за того, что у него лопнула шина одном из колес.

Водитель «BMW», в результате дорожно-транспортного происшествия не пострадал, а вот 14-летний и 43-летний пассажиры получили различные травмы и были доставлены в Полоцкую центральную районную больницу. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.