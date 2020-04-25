Жителя Вильнюса, нелегально проникшего в Беларусь, задержали в Браславском районе

Іван Дзедушкін • 25/4/20 12:08 • Здарэнні

22 апреля пограничники задержали в Браславском районе 29-летнего жителя Вильнюса, он уверял, что приехал в Беларусь на велосипеде.



Молодой человек был задержан на берегу пограничного озера Дрисвяты, пограничникам он рассказал, что приехал на велосипеде с электромотором, чтобы в Браславе закупиться товарами подакцизной группы.

Однако на берегу озера пограничный наряд нашел замаскированную специальной сетью надувную лодку с мотором, аккумулятором, веслами, палаткой, надувным матрасом, биноклем, спасательным жилетом, двумя насосами, одеждой, тележкой и даже водолазным костюмом.

Пограничники считают, что литовец незаконно пересек белорусскую границу и собирался купить и переместить товары подакцизной группы в Литву. У него нашли 100 евро и 800 белорусских рублей.

В отношении нарушителя составили протокол и начали административный процесс. Его должны привлечь к ответственности за незаконное пересечение границы, нарушение погранрежима и правил пребывания, а также за незаконное перемещение товаров через границу.

Максимальный штраф, который грозит иностранцу, может составить 6750 рублей. После проведения разбирательства гражданина Литвы депортируют на родину с запретом въезда в нашу страну сроком на пять лет, сообщает пресс-служба ГПК.