Автомобильное топливо подешевело в Беларуси
С 26 апреля на белорусских автозаправках подешевеют на 1 копейку бензин и солярка.
Теперь цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 70 копеек, АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 80 копеек, АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 2 копейки и дизельного топлива – 1 рубль 80 копеек, сообщает концерн «Белнефтехим».
Примечательно, что всего неделю назад был обратный процесс — моторное топливо подорожало на 1 копейку с 19 апреля.
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1 каментар
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26/красавік/2020 у 12:31
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