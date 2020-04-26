Автомобильное топливо подешевело в Беларуси

ННВ • 26/4/20 10:59 • Эканоміка

С 26 апреля на белорусских автозаправках подешевеют на 1 копейку бензин и солярка.



Теперь цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 70 копеек, АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 80 копеек, АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 2 копейки и дизельного топлива – 1 рубль 80 копеек, сообщает концерн «Белнефтехим».

Примечательно, что всего неделю назад был обратный процесс — моторное топливо подорожало на 1 копейку с 19 апреля.