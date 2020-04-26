Коронавирусом в Беларуси уже заразились более 10 тысяч человек, как изменилась эпидобстановка на Витебщине — неизвестно

Сяржук Серабро • 26/4/20 22:00 • Здароўе

На 26 апреля в Беларуси зафиксировали 10 463 случая заражения коронавирусом, актуальной информации по Витебской области нет.



24 апреля, при 8773 случаях заболевания COVID-19 по стране в целом, в Витебской области было 1935 заболевших, что составляло 22% от общего количества. Таким образом, если тенденция сохранилась, можно предположить, что количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в регионе могло достигнуть 2300.

К сожалению с началом выходных информация из районов области практически перестала поступать. Например, информация на сайте Бешенковичского райисполкома обновилась только 25 апреля, там количество зафиксированных случаев остается прежним.

Газета «Голас Расоншчыны» опубликовала интервью с врачом-инфекционистом районной больницы Александром Бийчуком. В нем говорится, что Россонском районе на 24 апреля не было случаев заражения коронавирусом, правда, в районной больнице находится три человека с пневмонией, результаты их тестов пока не известны.

Чашникский район не сообщает о случаях COVID-19, впрочем, как и о том, что их нет. Однако в районной газете появилась информация о массовой дезинфекции, которая проводится в Новолукомле. Там каждый день обрабатывают дезраствором 350 подъездов.

Последние два дня количество новых заболевших значительно возросло — за стали выявлять более 800 новых случаев. Всего, по информации Минздрава, с начала эпидемии в Беларуси умело 72 человека, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, вылечилось 1695 пациентов.