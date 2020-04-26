«Mitsubishi Carisma» и грузовая «ГАЗель» столкнулись под Витебском, водитель легковушки в больнице
26 апреля около обеда на 252 километра трассы М-3 в Витебском районе столкнулись легковой автомобиль и фургон.
Столкновение автомобиля «Mitsubishi Carisma» и фургона «ГАЗ» произошло на перекрестке в направлении деревни Васильки. В результате ДТП 21-летний водитель легковушки получил травмы, и его доставили в Витебскую областную клиническую больницу.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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