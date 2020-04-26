Парня и девушку в масках разыскивает милиция Витебска, их подозревают в краже
Витебская милиция распространила фото парня и девушки в масках, которых подозревают в краже.
Согласно информации МВД 25 апреля около обеда молодые люди совершили кражу беспроводных наушников в магазине «5 элемент», расположенном в торговом центре «Марко-Сити» в Витебске.
Если вы узнали девушку или парня на фото и видео или же владеете информацией об их местонахождении, необходимо обратиться в Железнодорожный РОВД по телефонам +375 29 514-11-81 или 102.
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