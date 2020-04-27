Легковушка сбила велосипедиста в Сенно

Іван Дзедушкін • 27/4/20 23:26 • Здарэнні

27 апреля в результате ДТП в Сенно пострадал 59-летний велосипедист.



Около 16:00 32-летний житель Витебска, проезжая на «Peugeot 407» в районе дома №48 на улице Мичурина, совершил наезд на мужчину, ехавшего на велосипеде.

В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил травмы, его доставили в Сенненскую центральную районную больницу. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.