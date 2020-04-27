В Бешенковичском районе уже 41 случай COVID-19, Глубокском — 24

Сяржук Серабро • 27/4/20 23:54 • Здароўе

В Бешенковичском районе выявили 41 случай заражения коронавирусом.



За последние двое суток в Бешенковичском районе выявили 11 новых случаев COVID-19, такая информация размещена на сайте райисполкома. Пневмонии диагностированы у 62 человек, среди них 9 пациентов с коронавирусной инфекций.

К 27 апреля в регионе выздоровели первые 4 человек, болевших коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в этом районе умерли 4 пациента с COVID-19.

Как «ННВ» уже сообщали, в Глубокском районе зафиксирован стремительный рост количества инфицированных коронавирусом. За последние шесть дней количество таких случаев в этом регионе увеличилось с 4 до 24. Таким образом, менее чем за неделю рост заболеваемости составил 500%.

На 27 апреля достоверно известно о том, что случаи заражения коронавирусом выявлены уже в 17 из 21 районах Витебской области. При этом в 9 районах, то есть почти в половине, количество заболевших превышает несколько десятков.