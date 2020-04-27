В Новополоцке пожарные спасли из горящей квартиры безработного

ННВ • 27/4/20 13:58 • Здарэнні

Вечером 26 апреля в Новополоцке произошел пожар в девятиэтажном доме №10 на улице Дружбы, пострадал один из жильцов.



Окло 22:55 загорелась квартира на третьем этаже девятиэтажки. Пожарным удалось спасти 55-летнего хозяина, безработного.

Мужчина получил ожоги и отравление продуктами горения, его пришлось госпитализирован. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.