В Новополоцке пожарные спасли из горящей квартиры безработного
Вечером 26 апреля в Новополоцке произошел пожар в девятиэтажном доме №10 на улице Дружбы, пострадал один из жильцов.
Окло 22:55 загорелась квартира на третьем этаже девятиэтажки. Пожарным удалось спасти 55-летнего хозяина, безработного.
Мужчина получил ожоги и отравление продуктами горения, его пришлось госпитализирован. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.
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