Из-за опасности пожаров запрещено посещение лесов в Верхнединском районе

• 28/4/20 11:55 • Экалогія

Верхнедвинский район стал первым регионом Витебской области, где ввели запрет на посещение лесов.
Тушение лесного пожара во время совместных тактико-специальных учений МЧС Беларуси и России. Фото Сергея Серебро

В этом районе установлен 4-й класс пожароопасности, тогда как в остальных сохраняется 3-й. Запрет на посещение лесов, согласно информации Министерства лесного хозяйства, здесь введен с 24 апреля.

В апреле лесные пожары в Витебской области были зафиксированы в Верхнедвинском, Глубокском, Городокском, Полоцком и Россонском лесхозах, а в марте — в Поставском.

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    1 каментар

    1. cinic  
      28/красавік/2020 у 17:08

      Прикол !!! Муня опять появился . В перзиденты собрался...

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