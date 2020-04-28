Из-за опасности пожаров запрещено посещение лесов в Верхнединском районе

Сяржук Серабро • 28/4/20 11:55 • Экалогія

Верхнедвинский район стал первым регионом Витебской области, где ввели запрет на посещение лесов.



В этом районе установлен 4-й класс пожароопасности, тогда как в остальных сохраняется 3-й. Запрет на посещение лесов, согласно информации Министерства лесного хозяйства, здесь введен с 24 апреля.

В апреле лесные пожары в Витебской области были зафиксированы в Верхнедвинском, Глубокском, Городокском, Полоцком и Россонском лесхозах, а в марте — в Поставском.