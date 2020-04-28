Из-за опасности пожаров запрещено посещение лесов в Верхнединском районе
Верхнедвинский район стал первым регионом Витебской области, где ввели запрет на посещение лесов.
В этом районе установлен 4-й класс пожароопасности, тогда как в остальных сохраняется 3-й. Запрет на посещение лесов, согласно информации Министерства лесного хозяйства, здесь введен с 24 апреля.
В апреле лесные пожары в Витебской области были зафиксированы в Верхнедвинском, Глубокском, Городокском, Полоцком и Россонском лесхозах, а в марте — в Поставском.
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1 каментар
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28/красавік/2020 у 17:08
Прикол !!! Муня опять появился . В перзиденты собрался...