Байкер разбился под Витебском

Іван Дзедушкін • 29/4/20 22:08 • Здарэнні

Утром 28 апреля в Витебском районе разбился 37-летний байкер, ехавший по автодороге Р-49 на мотоцикле «Honda CBR-600».



Около 9:00, проезжая первый километр трассы, житель Витебска на закруглении дороги не справился с управлением своим мотоциклом, выехал на полосу встречного движения и врезался в дорожный отбойник.

В результате аварии мотоциклист получил травмы, его доставили в Витебскую областную клиническую больницу. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областном ГАИ.