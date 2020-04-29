Байкер разбился под Витебском

• 29/4/20 22:08 • Здарэнні

Утром 28 апреля в Витебском районе разбился 37-летний байкер, ехавший по автодороге Р-49 на мотоцикле «Honda CBR-600».
Байкер разбился под Витебском. Фото ГАИ

Около 9:00, проезжая первый километр трассы, житель Витебска на закруглении дороги не справился с управлением своим мотоциклом, выехал на полосу встречного движения и врезался в дорожный отбойник.

Байкер разбился под Витебском. Фото ГАИ

В результате аварии мотоциклист получил травмы, его доставили в Витебскую областную клиническую больницу. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областном ГАИ.

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