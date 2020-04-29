Фальшивыми долларами расплатились с хозяйкой квартиранты в Новополоцке, пенсионерка понесла их в обменник

Іван Дзедушкін • 29/4/20 14:30 • Крымінал

59-летнюю жительницу Новополоцка задержали, когда она пыталась обменять в банке поддельные доллары.



Женщина пришла в ближайшее к ее дому отделение банка и попросила обменять две банкноты по 100 долларов каждая. Кассирша заподозрила, что валюта валюта фальшивая и вызвала милицию.

Позже эксперты подтвердили опасения сотрудницы банка — обе купюры оказались поддельными. Пенсионерка уверила милиционеров в том, что доллары она получила от квартирантов несколько недель тому назад в качестве оплаты за аренду жилья.

Сейчас правоохранительные органы выясняют всю цепочку происхождения поддельных долларов. Следователями возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.