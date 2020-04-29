ГАИ опять будет ловить «гонщиков» в Воронах

• 29/4/20 14:06 • Здарэнні

До 7 мая в агрогородке Вороны под Витебском Госавтониспекция будет выявлять нарушителей скоростного режима.
Камера фотофиксации нарешений скоростного режима. Фото Сергея Серебро

Фиксация нарушений будет проводиться при помощи мобильных датчиков. Работать они будут с 8:00 до 18:00, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Напомним, что подобная операция проводилась с 15 по 21 апреля, тогда в Воронах на автодороге Р-21 датчики скорости работали с 7:30 до 23:00.

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