Парня бросила, а реквизиты его карты оставила — витеблянка расплачивалась за такси за счет бывшего бойфренда

Іван Дзедушкін • 29/4/20 15:19 • Здарэнні

Студентке одного из ВУЗов Витебска грозит до пяти лет лишения свободы, за то, что она расплачивалась за такси при помощи банковской карты своего бывшего парня.



Студенты познакомились в буфете одного из университетов города. Однажды, когда дело дошло уже до встреч на квартире молодого человека, тот дал девушке свою карточку, чтобы она смогла сделать покупки в магазине.

Скорее всего, тогда девушка и привязала карточку парня к приложению услуг такси на своем смартфоне. Через несколько недель студенческий роман закончился, и молодые люди расстались. Но «отвязывать» карту чужого человека девушка и не подумала.

Витеблянин долго не замечал, что его счета время от времени списываются небольшие суммы около трех рублей. Но однажды студенту не хватило денег, чтобы рассчитаться за покупки в магазине, хотя он был верен в величине остатка.

Тогда и выяснилось, что с карты парня переиодически платили за такси, которым он не пользовался. Узнать на каком смартфоне установлено приложение, через которое делались заказы для милиции не составило труда.

Однако девушка упорно отрицала, что она в чем-то виновна и отказалась возмещать бывшему парню потраченные с его счета деньги — около 40 рублей, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

В результате в ее отношении возбудили уголовное дело по «хакерской» статье — по части 2 статьи 212 УК (хищение с использованием компьютерной техники). Теперь студентке грозит до 5 лет лишения свободы.