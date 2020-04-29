Передача коронавируса идет среди населения Витебска на уровне сообщества — отчет ВОЗ

ННВ • 29/4/20 13:35 • Здароўе

ВОЗ отметила, что пандемия COVID-19 в Беларуси, а особенно в Витебске и Витебской области, а также Минске, вступила в новый этап с передачей инфекции среди населения и рекомендует усиливать меры изоляции.



В отчете, составленном после визита миссии Всемирной организации здравоохранения в Беларусь с 8 по 11 апреля, говорится, что ситуация в нашей стране вызывает озабоченность и требует немедленной реализации всеобъемлющей смешанной стратегии.

Отмечается, что вспышка коронавирусной инфекции в Беларуси перешла в фазу контактной передачи на уровне сообщества. Это поворотный момент для Беларуси в ее ответных действиях, и поэтому требуется незамедлительное осуществление дополнительных мер, в частности мер по физическому дистанцированию.

Среди общенациональных мер по усилению физического дистанцирования на национальном и областном уровнях рекомендуются следующие:

перенос всех массовых скоплений людей, включая спортивные, культурные, политические и религиозные мероприятия;

обеспечение дальнейшей изоляции и лечения пациентов с подтвержденным COVID-19 и изоляции в условиях карантина контактов пациентов с подтвержденным COVID-19;

внедрение форматов удаленной работы и дистанционного обучения, приостановка деятельности всех второстепенных организаций, предприятий и экономических субъектов;

обеспечение строгого выполнения мер профилактики и инфекционного контроля на тех рабочих местах, где невозможна удаленная работа, включая гигиену рук, респираторный этикет и физическое дистанцирование с соблюдением безопасного расстояния в 1–1,5 м;

обеспечение расстояния между работниками, ограничение количества совещаний и встреч и обеспечение надлежащей вентиляции, особенно в медицинских учреждениях;

минимизация необязательных перемещений, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов.

Также стремительный рост числа новых случаев, связанный с распространением контактной передачи на уровне сообщества, требует дальнейшего укрепления сектора здравоохранения и его инфраструктуры, говорится в документе. Кроме того, должна быть пересмотрена стратегия ведения случаев, включив в них дальнейшее перепрофилирование местных объектов для организации изоляции и/или домашнюю самоизоляцию легких случаев COVID-19 и контактов с осуществлением надлежащего контроля.

Крайне важно, чтобы все уровни власти Беларуси – от самого высокого до местного – обеспечивали понимание широкой общественностью и местными сообществами рисков и мер, принимаемых во время пандемии, считают в ВОЗ.

Отметим, что в последнее время отмечается резкое увеличение количества заразившихся коронавирусом в различных районах Витебской области. Так в Глубокском районе практически за неделю количество инфицированных превысило полстони, в Бешенковичском районе на сегодняшний день уже зафиксировано 47 случаев COVID-19.