Уже 67 человек заразились коронавирусом в Поставском районе, умерли 4 человека в Новополоцке

Сяржук Серабро • 29/4/20 23:25 • Здароўе

За неделю количество заболевших COVID-19 в Поставском районе увеличилось вдвое — там уже 67 зафиксированных случаев заражения коронавирусом. В Новополоцке зарегистрировали смертельные случаи.



Новые заражённые являются контактами первого и второго уровня, то есть заражение идет на местном уровне. Также 29 апреля стало известно о первых в этом районе двух пациентах, выздоровевших от COVID-19.

На стационарном лечении с коронавирусной инфекций в новополоцкой больнице на 29 апреля находилось 48 человек, из них 39 — жители Новополоцка, сообщает сайт «Новополоцк Сегодня». Также часть больных проходят лечение амбулаторно, ранее сообщалось о 10 таких пациентах, а также о 3 выздоровевших. Сейчас стало известно о том, что четыре человека с COVID-19 в Новополоцке умерли.

Таким образом, можно говорить, что в Полоцком районе зарегистрировано как минимум 65 случай заражения коронавируcом, как минимум 4 из которых закончились смертью больных.

С пневмониями в этом районе было 74 взрослых пациентов и 8 детей. У 20 взрослых пневмония коронавирусная. Один из пациентов подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В Бешенковичском районе уже у 47 человек было выявлен заражение коронавирусом, 5 из них выздоровело, 4 умерли. На 29 апреля по информации райисполкома здесь был 51 пациент с пневмонией, у 9 из них COVID-19.

19 больных COVID-19 на сегодняшний день в Миорском районе, сообщает местный райисполком. 24 числа там было только 2 пациента. Таким образом за 5 дней количество больных выросло почти в 10 раз.

В Дубровенском районе уже 15 заразившихся коронавирусом, сообщает «Дняпроўская праўда». 3 три человека выздоровели, из 12 пациентов 6 лечатся в местной больнице, 1 — в Витебске, остальные 5 — амбулаторно.

До 11 человек увеличилось количество больных коронавирусной инфекцией в Верхнедвинском районе. 4 человека находятся дома на самоизоляции, а 7 пациентов лечатся в стационаре, пишет «Дзвінская праўда».

Всего в Беларуси на 29 апреля зарегистрирован 13 181 человек, заразившийся коронавирусом. Выздоровели и выписаны 2072 пациента, 84 человека, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, умерли, сообщает Минздрав.