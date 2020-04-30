Криминальные разборки с поножовщиной в оршанском казино. Видео

Іван Дзедушкін • 30/4/20 21:43 • Крымінал

Резню в оршанском казино «Венеция» 2 апреля устроил 46-летний «вор в законе» Олег Герасимович, а объектом нападения стал авторитет из Орши Доморосов, сторонник другого воровского клана, сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».



Ссылаясь на источник «Прайм Крайм» пишет, что к таким действиям Муму (Герасимовича) подвигло избиение его старого приятеля Юрия Островского. Кроме Муму и Островка (Островского) в нападении участвовал Александр Позняк, которого издание называет главой силового блока законника, и ранее не попадавший в поле зрения правоохранителей житель Глуска.

Морозика (Доморосова) выследили в казино «Венеция» в Орше. Последубщие события описываются на основе записи камер наблюдения увеселительного заведения.

Около 21:50 Позняк и Островок вошли в казино, а спустя минуту они вернулись к выходу в компании с Морозиком. Здесь позняк нанес авторитету несколько ударов в голову, но вырубить его не смог.

Морозик отступил от двух противников за угол коридора и смог достать из брючного кармана но, после чего перешел в контратаку. После этого Позняк и Островок удрали на улицу, но вернулись с помогой.

Муму, чтобы вселить дух в своих ретировавшихся товарищей, с яростью набросился на Морозика, утверждает издание. В результате Морозик упал и поулчил несколько ножевых ранений. После этого нападавшие скрылись из казино, оставив жертву истекать кровью.

Справочно: По информации «Прайм Крайм» сейчас в БеларусиСегодня в Белоруссии на свободе два вора «в законе» — Кушнеров и Герасимович, которые принадлежат к разным воровским идеологиям и взаимно не признают друг друга. При этом Кушнеров не доминирует, как раньше, но и Слуцкий, в силу своей непассионарности, не спешит воспользоваться уникальным моментом для перехвата власти. В мае истекает срок 5-летнего заключения еще у одного «дубайца» — 38-летнего Павла Алексеевича, он же Паштет, также принадлежащего к клану противников Кушнера.

Милиция об этом инциденте не сообщала.