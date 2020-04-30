Престарелая женщина с COVID-19 умерла в Чашникском районе, ее тело упаковали в два пластиковых пакета, перед тем как положить в гроб

ННВ • 30/4/20 15:15 • Здароўе

На днях 84-летняя женщина умерла в деревне Кащино Чашникского района, у нее был положительный тест на COVID-19, об этом «ННВ» сообщили дальние родственники умершей.



Старушка жила в семье одной из своих дочерей, у нее был ряд хронических заболеваний. Родственники предполагают, что инфекцию могли принести из школы дети. В больницу попали внуки и зять умершей.

Похороны прошли в очень узком кругу, тело пенсионерки было упаковано в два пластиковых пакета перед тем, как его положили в гроб.

Из Чашникского района за все время эпидемии не поступало никаких сообщений об эпидемиологической обстановке, но сегодня сайт «Радио Свобода» со ссылкой на заместителя директора Марину Синкевич сообщил о том, что из-за эпидемии коронавируса закрыта Кащинская средняя школа и в больницу с коронавирусной инфекцией попало руководство учебного заведения.

Издание утверждает, что в Чашникском районе уже порядка трех десятков заболевших, есть они в Чашниках и Новолукомле.

Деревня Кащино представляет собой агломерацию с центром сельсовета агрогородком Новая Заря. Собественно Кащинская СШ располагаетсяв Новой Заре. Также здесь размещена Новозарянская больница сестринского ухода, которая имеет 50 коек для размещения одиноких престарелых жителей района. Если коронавирус попадет в это учреждение, можно ожидать самые печальные последствия.

Согласно последней информации Минздрава в стране на сегодня выявлено 14 027 случаев заражения людей коронавирусом. За время эпидемии 2386 человек выздоровели, 89 пациентов умерли.