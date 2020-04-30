Против подделавшего справку для бесплатного проезда лицеиста в Витебске возбудили уголовное дело

Іван Дзедушкін • 30/4/20 15:32 • Здарэнні

Уголовное дело за подделку документов возбуждено в отношении 18-летнего учащегося одного из профлицеев Витебска.



Молодой человек подделал справку о том, что он учится в средней школе №2 областного центра. В феврале паренек предъявил «липовую» справку кондуктору в городском автобусе, однако женщина которая усомнилась в ее подлинности, так как там был указан неверный адрес школы.

Подозрительную справку бдительная кондукторша передала в правоохранительные органы. При этом выяснилось, что юноша никогда не учился в СШ №2. Эксперты установили, что документ и печати на нем напечатаны на цветном принтере. В результате в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 380 УК — подделка документа, сообщает пресс-служба СК.