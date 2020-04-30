С погоней милиция задержала такси, не пропустившее пешехода в Витебске. За рулем была девушка

Іван Дзедушкін • 30/4/20 23:50 • Здарэнні

30 апреля Витебской милиции в результате погони удалось задержать 27-летнюю девушку-водителя такси, не пропустившего пешехода на переходе.



Около 19:00 по телефону в оперативно-дежурную службу поступило сообщение о том, что водитель такс, двигаясь на большой скорости по проспекту Черняховского, в районе дома №31 не предоставил преимущество пешеходам, переходившим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ориентировки с описанием нарушителя получили наряды ДПС. Возле одного из домов по улице Ленина внимание наряда ГАИ привлек схожий по приметам автомобиль.

Патрульный автомобиль включил проблесковые маячки синего и красного цвета, а также звуковой сигнал, однако автомобиль продолжал движение, пытаясь уйти от преследования, игнорируя неоднократные требования сотрудников милиции остановиться.

Нарушитель был заблокирован сотрудниками ДПС в районе дома №65 по улице Ленина.

Установлено, что автомобилем управляла 27-летняя жительница Витебска. В отношении водителя начат административный процесс. Взяты биосреды на предмет наличия в организме алкоголя или запрещенных средств, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.