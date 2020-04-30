Сегодня отключат отопление в Витебске и ряде городов области

Сяржук Серабро • 30/4/20 12:46 • Здароўе

С 30 апреля отопление отключат в Витебске, Полоцке, Новополоцке, Новолукомле, Орше и Ореховске.



Такое решение было принято рабочей группой о оптимизации режимов теплоснабжения 29 апреля. Завершить отопительный сезон решили в связи со сложившимися погодными условиями и на основе прогноза погоды на ближайшее время.

Исключение составят медицинские учреждения, больницы, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, отделения для круглосуточного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов территориальных центров социальной защиты населения, сообщает «Витебскэнерго».