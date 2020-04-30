За газ и отопление платить по полной «тунеядцам» пока не надо — полное возмещение затрат отложили еще на год

Сяржук Серабро • 30/4/20 13:18 • Эканоміка

Платить за отопление и газ по несубсидируемому тарифу незанятые в экономике белорусы с 1 мая не станут — правительство отпять отложило эту меру.



Напомним, что изначально предполагалось ввести оплату для т.н. «тунеядцев» по полному тарифу с 1 октября 2019 года. При этом тем, кого чиновники посчитали бы незанятым в экономике, пришлось бы платить за гигакалорию 88 рублей 99 копеек вместо 18 рублей 48,31 копейки при субсидируемом тарифе.

Однако, в ноябре прошлого года было решено перенести введение этой нормы на 1 мая 2020 года, а сейчас Совет Минстров своим постановлением от 23 апреля снова отсрочил ее — теперь на года.

Такое решение может быть связано как с ухудшением экономической обстановки в Беларуси в связи с нефтяным конфликтом с Россией и эпидемией коронавирсной инфекции, так и с предстоящими в этом году президентскими выборами.