Две легковушки вылетели в кювет и перевернулись в Браславском районе
1 мая в Браславском районе произошло два ДТП с опрокидывание легковых автомобилей, водители получили травмы.
Около 14:00 на 14 км автодороги «Опса-Богино-Видзы» неподалек от деревни Богино Браславского района 21-летняя жительница Новополоцка на «Peugeot 406» не справилась с управлением на закруглении дороги и съехала в кювет, где легковушка перевернулась.
Спустя два часа на автодороге «Браслав-Плюсы-Слободка» рядом деревней Луни 24-летний сельчанин на «Audi 80» вылетел в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП оба водителя получили травмы и были доставлены в Браславскую больницу. По фактам дорожно-транспортных происшествий проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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