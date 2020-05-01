Две легковушки вылетели в кювет и перевернулись в Браславском районе

Іван Дзедушкін • 01/5/20 23:09 • Здарэнні

1 мая в Браславском районе произошло два ДТП с опрокидывание легковых автомобилей, водители получили травмы.



Около 14:00 на 14 км автодороги «Опса-Богино-Видзы» неподалек от деревни Богино Браславского района 21-летняя жительница Новополоцка на «Peugeot 406» не справилась с управлением на закруглении дороги и съехала в кювет, где легковушка перевернулась.

Спустя два часа на автодороге «Браслав-Плюсы-Слободка» рядом деревней Луни 24-летний сельчанин на «Audi 80» вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП оба водителя получили травмы и были доставлены в Браславскую больницу. По фактам дорожно-транспортных происшествий проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.