Милиция опубликовала видео преследования такси в Витебске, УВД уверяет, что девушка едва не сбила семью с коляской

ННВ • 01/5/20 15:11 • Здарэнні

Причиной погони за такси в Витебске стало то, что водитель едва не сбила семью с детской коляской, переходившую проспект Черняховского.



Напомним, что вчера вечером жители областного центра могли наблюдать погоню нескольких патрульных машин за автомобилем такси по центральным улицам города.

Остановить нарушителя смогли только у дома №65 на улице Ленина. При этом, как видно из опубликованных в соцсетях видео, сотрудники ГАИ разбили боковые стекла в обеих передних дверях авто.

Сегодня УВД Витебского облисполкома опубликовало видеокомментарий, где разъясняется ситуация.

Вчера сообщалось, что в 19:00 в дежурную службу милиции поступил сигнал о том, что на проспекте Черняховского водитель такси не пропустил пешеходов, пересекавших проезжую часть по переходу. Сегодня уточняется, что автомобиль едва не сбил семью с детской коляской. Этот переход находится рядом местом дислокации части Внутренних войск, также там до переезда располагался Первомайский РОВД.

Один из экипажей ДПС заметил автомобиль нарушителя, о котором сообщили в ориентировке. Однако, несмотря на подаваемые патрульным автомобилем сигналы, такси стало удирать от правоохранителей.

Прижать нарушителя к тротуару и заставить остановиться нескольким автомобилям ГАИ удалось только у дома №65 на улице Ленина. При этом 26-летняя девушка, находившаяся за рулем, заблокировала двери и отказалась выходить. Когда же один из сотрудников ГАИ попытался открыть водительскую дверь через окно, водительница подняла стекло и зажала его руку, уверяет пресс-служба УВД Витебского облисполкома. После этого инспектора приняли решение разбить стекла в дверях авто.

Девушку задержали и доставили участок, где составили протоколы о нарушении целого ряда требований Правил дорожного движения. Также ее доставили в медучреждение для анализов на предмет наличия в крови алкоголя или психотропных веществ.