В Глубокском районе количество заболевших COVID-19 увеличилось до 57

Сяржук Серабро • 01/5/20 22:39 • Здароўе

На 1 мая в Глубокском районе зафиксировано 57 случаев заражения коронавирусом, также здесь отслеживают около двухсот человек, контактировавших с больными.



Сейчас в регионе числится порядка 90 контактов первого уровня, а контактов второго уровня – более 100, такие данные на 30 апреля приводит газета «Веснік Глыбоччыны». Выздоровел в Глубоком пока только один пациент.

Уже несколько дней остается стабильным количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в Бешенковичском районе, там по-прежнему 47 таких случаев, 5 человек выздоровело, 4 умерли. Количество больных с пневмонией в районе уменьшилось с 51 до 44, у 9 пациентов коронавирусная пневмония, такова информация Бешенковичского райисполкома.

На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано уже 14 917 заражений коронавирусом. 2918 пациентов выздоровели, 93 больных умерли, сообщает Минздрав.