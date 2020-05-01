В Миорском районе сгорел 83-летний сельчанин

ННВ • 01/5/20 12:11 • Здарэнні

Престарелый мужчина погиб в результате пожара в деревне Угольники Миорского района, который произошел в ночь с 30 апреля на 1 мая.



В 0:59 пожарные получили сообщение о загоревшемся деревенском доме. На пожаре погиб 83-летний владелец здания. В доме огнем были уничтожены крыша, потолок и имущество, а также повреждены стены, кроме того уничтожен сарай. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.