Более 500 долларов заплатит за нарушение режима самоизоляции сельчанин из Глубокского района

ННВ • 02/5/20 16:49 • Здароўе

Крупному штрафу подвергнут житель Глубокского района, который из-за эпидемии COVID-19 должен был соблюдать самоизоляцию, но нарушил этот режим.



Жителю одной деревень Глубокского района было вручено требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции, согласно которому он должен был оставаться дома. Однако, как показала проверка, сельчанин нарушил условия самоизоляции и надолго уехал из дома, успев побывать в различных деревнях района, где контактировал с большим количеством людей.

В результате в отношении нарушителя составили протол об административном правонарушении предусмотренном статьёй 23.4 КоАП.

Это дело уже рассмотрел Глубокский районный и постановил оштрафовать сельчанина на 50 базовых величин, что составляет 1375 рублей, сообщает «Веснік Глыбоччны» со ссылкой на старшего инспектора профилактики Глубокского РОВД В. Куковенкова.