Почти столетнего дедушку спасли на пожаре в Витебске

ННВ • 02/5/20 14:32 • Здарэнні

Глубокого старика удалось спасти пожарным из горящего дома на 7-й Суражской улице в Витебске.



Сообщение о пожаре дома спасатели получили в 22:06. Из горящей избы спасатели вынесли 94-летенго хозяина жилища. С отравлением угарными газами престарелого дедушку госпитализировали в больницу.

В результате пожара огнем в доме повреждены потолок, стены и имущество. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.