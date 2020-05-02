Салют за 3000 долларов запустят в Витебске на День Победы

• 02/5/20 15:36 • Падзеі

Организация салюта в Витебске на День Победы обойдется в 7000 рублей.
Салют над святочным Віцебскам. Фота Сержука Серабро

Закупку услуг по устройству фейерверка из одного источника проводит государственное учреждение «Витебский городской межотраслевой центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций».

Музыкальный пиротехнический фейерверк продолжительностью 6 минут планируют запустить на площади Победы 9 мая в 23:00. Он должен состоять из 1050 выстрелов различного типа и калибра.

Ориентировочная стоимость фейерверка составляет 7000 рублей, оплачиваться она будет из бюджетных средств по безналичному расчету через органы казначейства.

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    1 каментар

    1. Vladimir Gurino  
      2/май/2020 у 20:54

      Лепш кiтайскi чым расiйскi.

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