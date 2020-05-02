Салют за 3000 долларов запустят в Витебске на День Победы

Сяржук Серабро • 02/5/20 15:36 • Падзеі

Организация салюта в Витебске на День Победы обойдется в 7000 рублей.



Закупку услуг по устройству фейерверка из одного источника проводит государственное учреждение «Витебский городской межотраслевой центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций».

Музыкальный пиротехнический фейерверк продолжительностью 6 минут планируют запустить на площади Победы 9 мая в 23:00. Он должен состоять из 1050 выстрелов различного типа и калибра.

Ориентировочная стоимость фейерверка составляет 7000 рублей, оплачиваться она будет из бюджетных средств по безналичному расчету через органы казначейства.