Салют за 3000 долларов запустят в Витебске на День Победы
Организация салюта в Витебске на День Победы обойдется в 7000 рублей.
Закупку услуг по устройству фейерверка из одного источника проводит государственное учреждение «Витебский городской межотраслевой центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций».
Музыкальный пиротехнический фейерверк продолжительностью 6 минут планируют запустить на площади Победы 9 мая в 23:00. Он должен состоять из 1050 выстрелов различного типа и калибра.
Ориентировочная стоимость фейерверка составляет 7000 рублей, оплачиваться она будет из бюджетных средств по безналичному расчету через органы казначейства.
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1 каментар
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2/май/2020 у 20:54
Лепш кiтайскi чым расiйскi.